Nkunku vuole stupire Max, la Gazzetta: "Un jolly pronto per tre ruoli"
Il primo capitolo della storia tra Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, e Cristopher Nkunku, attaccante francese arrivato dal Chelsea, è stato a distanza con il tecnico rossonero che ha dimostrato di avere qualche dubbio su dove schierare il giocatore. Da ieri i due si conoscono anche di persona e lo stesso allenatore lo ha potuto vedere al lavoro il calciatore e avrà tutta la sosta per coccolarselo, studiandone le caratteristiche tecniche e tattiche per capire dove potrà essere inserito.
Anche la Gazzetta dello Sport ha fatto questo lavoro stamattina e ha provato a ipotizzare dove può essere utilizzato l'ex Lipsia e Chelsea. Scrive la rosea oggi: "Nkunku lavora per stupire Max. Un jolly pronto per tre ruoli". Nel sottotitolo si legge: "Primo giorno a Milanello per il francese: Allegri studia come inserirlo con Pulisic e Rafa". I tre principali ruoli di Nkunku sono seconda punta, trequartista o esterno d'attacco: da capire se Allegri insisterà con il 3-5-2, come sembra, o se verrà portato a interpretare anche attraverso altri moduli.
