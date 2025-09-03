Tuttosport scrive: "Loftus-Cheek si gode l'effetto Max"

vedi letture

Se dopo sette anni di assenza, Ruben Loftus-Cheek è stato convocato per la nazionale inglese, vuol dire che già qualcosa di interessante è stato fatto da Massimiliano Allegri, allenatore rossonero del giocatore britannico da poco più di due mesi. Sia il tecnico che il club hanno investito molto a parole sul centrocampista ex Chelsea in vista di questa stagione: il primo lo ha incoraggiato a segnare di più, il secondo ha individuato in lui l'erede di Tijjani Reijnders (come da parole di Igli Tare).

E già oggi, dopo solo tre gare ufficiali, si vedono i primi frutti. Scrive Tuttosport: "Loftus-Cheek si gode l'effetto Max". Nell'occhiello si legge: "Grazie al buon avvio di stagione, l'inglese torna in Nazionale dopo 7 anni". Il britannico è stato inamovibile per Allegri nel suo ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco, capace anche di sbloccare la gara di Lecce con il suo colpo di testa ed evitando un secondo tempo di apprensione per la sua squadra che faticava a trovare la via della rete.