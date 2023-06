Mercato Milan, Gazzetta: "Per la mediana c'è Reijnders, ok del giocatore: costa 18 milioni"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul mercato del Milan per il centrocampo: "Per la mediana c'è Reijnders, ok del giocatore: costa 18 milioni". Dopo aver definito con il Chelsea l'affare Loftus-Cheek, i rossoneri puntano ad inserire nella rosa di Stefano Pioli anche il mediano olandese dell'AZ Alkmaar. L'accordo tra i due club va ancora trovato, ma potrebbe essere raggiunto a 18-20 milioni, lavorando su parte fissa e bonus legati al rendimento. Il centrocampista classe 1998 avrebbe già dato il suo via libera al trasferimento a Milanello.