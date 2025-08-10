Mercato Milan: Leoni e Comuzzo costano più di 30 milioni

Oltre al terzino destro e all'attaccante, dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle che verrà ufficializzata nei prossimi giorni, il Milan dovrà prendere anche un nuovo difensore centrale in questa ultima parte di mercato estivo. Nella lista dei dirigenti del Diavolo ci sono diversi nomi, tra cui anche quelli di Giovanni Leoni del Parma e di Pietro Comuzzo della Fiorentina. Entrambi piacciono tanto in via Aldo Rossi, ma non sarà facile arrivare a loro sia per i costi elevati dei loro cartellino che per la folta concorrenza.

Come spiega stamattina il Corriere delle Sera, i due difensori italiani costano più di 30 milioni di euro. Su Comuzzo ci sono due club tedeschi, così come ieri, durante l'amichevole giocata ad Old Trafford dalla Fiorentina, il Manchester United lo ha osservato da vicino con grande attenzione. Sulle tracce di Leoni, invece, non è un mistero che ci sia da tempo l'Inter, che però prima di comprare deve fare una cessione in difesa. Avendo già praticamente venduto Thiaw, il Milan parte ora avanti, anche se non sarà facile convincere il Parma che lo vorrebbero tenere per un'altra stagione.

