Mercato Milan, Tuttosport: "Hojlund è un rebus. Spunta Jackson"

vedi letture

In merito al mercato del Milan, che è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Hojlund è un rebus. Spunta Jackson". Da giorni il Diavolo sta trattando con il Manchester United per Rasmus Hojlund, su cui però nelle ultime ore sarebbero piombati anche Newcastle e Napoli. Per questo in via Aldo Rossi si guardano intorno e non perdono di vista altre piste alternative come quelle che portano per esempio a Nicolas Jackson del Chelsea, giocatore che piace da tempo al Milan. In lista resiste poi sempre anche Dusan Vlahovic della Juventus.

Prima della partita di domenica contro il Bari, sono arrivate anche le parole del ds Igli Tare che ha dichiarato sul mercato milanista: "Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo. Vlahovic? Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare".

