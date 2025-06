Mercato Milan, Tuttosport titola: "Reijnders-City, ci siamo. E oltre a Ricci spunta Rabiot"

vedi letture

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Reijnders-City, ci siamo. E oltre a Ricci spunta Rabiot". In questi giorni, in via Aldo Rossi attendono il rilancio del Manchester City che è pronto a presentare una nuova offerta ai rossoneri per Tijjani Reijnders, primo obiettivo di Pep Guardiola per il centrocampo. Il Diavolo vuole almeno 75 milioni di euro.

Intanto il ds Igli Tare sta lavorando anche sul mercato in entrata, in particolare in mezzo al campo dove andrà sostituto un giocatore importante come l'olandese. Non è un mistero che un nome molto caldo sia quello di Samuele Ricci, per il quale il Torino chiede 30 milioni di euro. Ma il capitano granata potrebbe non essere l'unico innesto a centrocampo: nelle ultime ore, viene infatti accostato con insistenza al Milan anche il nome di Adrien Rabiot, ex pupillo di Massimiliano Allegri alla Juventus che potrebbe lasciare il Marsiglia per 10-12 milioni di euro.