Milan, affondo per Rabiot. Gazzetta: "La madre non ha ancora dato il via libera"

Quando si parla di Adrien Rabiot, chi segue il calciomercato lo sa, non si può togliere dall'equazione anche la mamma Veronique, agente del calciatore che già in passato con PSG e Juventus fece parlare di sè per i suoi modi molto decisi di partecipare alle trattative. Anche il Milan, se vorrà regalare a Massimiliano Allegri il centrocampista ex bianconero, dovrà fare i conti con la mamma-procuratrice che sarà la persona realmente da convincere per far sì che il calciatore accetti di giocare in rossonero.

Questo viene riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport che scrive nel suo sottotitolo, sul pezzo dell'interessamento del Milan per Rabiot: "Allegri e il francese si stimano a vicenda: parti al lavoro per trovare l'accordo. La madre non ha ancora dato il via libera". Oggi sono previsti contatti proprio tra il Milan e Veronique. Secondo la rosea, pur prendendo uno stipendio da 5-6 milioni, e quindi da top, Rabiot può rientrare nei parametri del club. Titola poi la rosea: "Rabiot, affondo Milan. Qualità per Max. Il Marsiglia chiede 15 milioni".