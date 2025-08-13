Milan, altro centrale per la difesa a 3? Tuttosport: "Okoli o uno in saldo"

Koni De Winter sarà annunciato nelle prossime ore come nuovo calciatore del Milan. Il difensore belga classe 2002 è arrivato ieri in città e ha svolto le visite mediche nel pomeriggio: per oggi è attesa la comunicazione ufficiale da parte del club rossonero. L'ormai ex calciatore del Genoa è stato designato come l'erede di Malick Thiaw, ieri ufficializzato dal Newcastle United a cui è stato ceduto per una cifra complessiva di circa 40 milioni di euro. Eppure le manovre difensive del Diavolo potrebbero non essere finite qui.

Con De Winter il Milan aggiunge il suo quarto centrale ma le prove nelle amichevoli estive e le sensazioni generali parlano di un Allegri orientato a sfruttare la difesa a 3 nel corso di questa stagione. Considerato questo, è necessario che il Milan intervenga ancora sul mercato dei difensori. A riportarlo è Tuttosport questa mattina che prova anche a fare dei nomi concreti: "Caccia al centrale, Okoli o uno in saldo. Ad Allegri manca un difensore per la difesa a tre". Poi nel sottotitolo: "L'azzurro vuole tornare in Serie A, il Leicester chiede 20 milioni. Sullo sfondo Djimsiti e Flamingo".