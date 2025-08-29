Milan ancora all'attacco, la Gazzetta: "Dovbyk si tratta"

Il Milan nella serata di ieri ha accolto Cristopher Nkunku a Milano e oggi lo farà anche nel club, dopo che il francese sosterrà le consuete visite mediche alla Madonnina, l'idoneità e infine andrà a firmare il suo contratto di quattro anni a Casa Milan, in sede. Eppure i rossoneri pensano di poter sferrare un altro colpo in attacco in questi ultimi giorni di mercato, prendendo quel centravanti d'area di rigore che era stato indicato come obiettivo rossonero e che poi non è più stato individuato.

La Gazzetta dello Sport questa mattina oscilla tra il nome di Nkunku, oramai chiuso, e quello della possibile nuova pista offensiva: "Milan all'attacco. Nkunku a Milano, oggi visite e firma. Dovbyk si tratta". Nel sottotitolo del pezzo si cerca di aggiungere qualche elemento per fare chiarezza: "Alle 23 di ieri l'arrivo in città del nuovo attaccante: affare da 38 milioni più bonus. Colloqui con la Roma per la punta e Jimenez". Per l'ucraino si era pensato anche a un possibile scambio con Santi Gimenez che però, al momento, vuole giocarsi le sue carte con il Diavolo.