Milan, difesa da rinforzare. La Gazzetta: "In mezzo piace Gila. A sinistra idea Udogie"

Il nuovo Milan ripartirà da una difesa decisamente più solida rispetto a quella che nella stagione appena conclusasi ha subito (solo in campionato) 43 gol. Con un allenatore come Massimiliano Allegri in panchina la fase difensiva non verrà assolutamente trascurata, anzi, potrebbe addirittura diventare uno dei punti di forza di questa squadra.

Ovviamente questo sarà possibile solo andando a rinforzare un reparto che con ogni probabilità saluterà nel corso di questo calciomercato sia Malick Thiaw che Theo Hernandez. Uomo di esperienza Igli Tare sarebbe già pronto a muoversi di conseguenza, come conferma il fatto che avrebbe già pronti i due nomi sui quali andare a puntare per sostituire questi calciatori e rinforzare la retroguardia di Massimiliano Allegri. In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "In mezzo piace Gila. A sinistra idea Udogie"