Milan-Fiorentina è anche Allegri contro Pioli. Tuttosport: "Duello tra problemi ed elogi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:24Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Milan-Fiorentina non sarà solo Rafael Leao contro Moise Kean, ma anche Massimiliano Allegri contro Stefano Pioli, due degli ultimi allenatori che hanno vinto lo scudetto con il Diavolo. Sarà dunque una sfida nella sfida, per certi versi anche romantica ed emozionante, visto che il tecnico emiliano torna in quel di San Siro per la prima volta, ad avversario, dopo 5 anni meravigliosi alla guida del Diavolo. 

In merito a questo duello tra i duelli Tuttosport ha questa mattina titolato "Duello tra problemi ed elogi", visto che nel corso della conferenza stampa di ieri Allegri non si è tirato indietro né nel complimentarsi con il suo avversario né tanto meno nell'elogiarne per l'appunto il lavoro fatto al Milan negli ultimi anni.