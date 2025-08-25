Milan già in emergenza. Il CorSera: "Allegri vuole tre rinforzi"

Neanche il tempo di cominciare la stagione che il Milan è andato subito in emergenza. La sconfitta di sabato contro la Cremonese ha ribadito le lacune della passata stagione e fatto crollare anche quelle poche certezze costruire nel corso della pre season. Non è dunque un caso che neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta che ieri mattina Allegri si è incontrato con la dirigenza a Casa Milan per un summit straordinario durato 1 ora e 40.

Nel corso di questo il tecnico rossonero ha ribadito le sue richieste, svelate dal Corriere della Sera che questa mattina ha titolato "Allegri vuole tre rinforzi", un attaccante, che con ogni probabilità sarà Conrad Harder dello Sporting Lisbona, un difensore centrale ed una mezzala.