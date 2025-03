Milan, la caviglia di Gimenez non preoccupa: oggi torna in gruppo, contro il Napoli ci sarà

Le immagini di Santiago Gimenez che zoppica dopo la partita del suo Messico contro Panama avevano messo un po' di apprensione tutto l'ambiente Milan, ma l'allarme è rientrato subito: la caviglia del numero 7 milanista non preoccupa e oggi il giocatore, che ieri si è allenato a parte, tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport.

A Napoli ci sarà. Ballottaggio aperto con Abraham

Gimenez sta bene e quindi sarà a disposizione di Sergio Conceiçao per la trasferta di domenica sera sul campo del Napoli. Da capire se partirà o meno dal primo minuto: il ballottaggio con Tammy Abraham, che non è andato in nazionale e quindi ha potuto allenarsi a Milanello, è aperto e al momento l'inglese sembra leggermente favorito sul messicano per partire dal primo minuto al Maradona.