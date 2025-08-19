Milan-Napoli, duello per Hojlund. E così il Diavolo valuta anche altre piste per l'attacco

di Enrico Ferrazzi

Dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, che durante l'amichevole contro l'Olympiacos ha riportato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e che dovrà restare fuori per alcuni mesi, il Napoli è piombato su Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United su cui c'è anche il Milan. I dirigenti azzurri hanno già avuto dei contatti diretti con gli inglesi per l'attaccante danese. 

I rossoneri restano in corsa per l'ex Atalanta, da tempo primo obiettivo per l'attacco, ma vista la concorrenza tengono aperte anche altre piste alternative sia all'estero che in Italia: il club di via Aldo Rossi tiene infatti d'occhio anche Nicolas Jackson del Chelsea, Embolo del Monaco e ovviamente anche Dusan Vlahovic della Juventus
 