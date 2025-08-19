Milan-Napoli, duello per Hojlund. E così il Diavolo valuta anche altre piste per l'attacco
MilanNews.it
Dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, che durante l'amichevole contro l'Olympiacos ha riportato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e che dovrà restare fuori per alcuni mesi, il Napoli è piombato su Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United su cui c'è anche il Milan. I dirigenti azzurri hanno già avuto dei contatti diretti con gli inglesi per l'attaccante danese.
I rossoneri restano in corsa per l'ex Atalanta, da tempo primo obiettivo per l'attacco, ma vista la concorrenza tengono aperte anche altre piste alternative sia all'estero che in Italia: il club di via Aldo Rossi tiene infatti d'occhio anche Nicolas Jackson del Chelsea, Embolo del Monaco e ovviamente anche Dusan Vlahovic della Juventus.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Una punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessionidi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Criscitiello: "Il Milan può fare tutti gli acquisti che vuole, ma se non ci sono i tifosi hai perso tutto. Questione Curva problema serissimo"
Primo Piano
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com