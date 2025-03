Milan, problema al polpaccio per Theo. Ma risponderà comunque alla convocazione della Francia

Secondo quanto riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sabato durante il match contro il Como, vinto dal Milan in rimonta, Theo Hernandez, sostituito all'intervallo da Sergio Conceiçao che al suo posto ha inserito Alex Jimenez, avrebbe chiesto il cambio per un fastidio al polpaccio. Nonostante questo, il terzino risponderà comunque alla convocazione della Francia e la sua situazione verrà valutata dallo staff medico francese che deciderà poi se tenerlo in nazionale o se farlo rientrare subito a Milano per le cure del caso.

I rossoneri in nazionale

In questa sosta, Sergio Conceicao dovrà fare a meno di 15 giocatori convocati con le rispettive nazionali. In tre si giocano un titolo: gli americani Christian Pulisic e Yunus Musah e il messicano Santiago Gimenez competeranno per la Concacaf Nations League, con la possibilità di incontrarsi in finale. Diversi invece saranno impegnati nei quarti di UEFA Nations League come i francesi Mike Maignan e Theo Hernandez, i portoghesi Rafael Leao e Joao Felix, l'olandese Tijjani Reijnders. Nella stessa competizione, ma nelle categorie inferiori, giocheranno i serbi Luka Jovic e Strahinja Pavlovic. L'Inghilterra di Kyle Walker inizierà il percorso di Qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Albania e Lettonia. Lo stesso obiettivo, ma all'interno della federazione africana, lo cercherà Samuel Chukwueze con la Nigeria. Infine tre giovani rossoneri convocati per le nazionali under: Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani per l'Italia U20, Francesco Camarda per l'Italia U19.