Milan rifiutato. La Repubblica: "Akanji dice no ai rossoneri"

© foto di Uefa/Image Sport
Oggi alle 09:36Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Filtrava ottimismo per quest'operazione, anche perché Milan e Manchester City sembravano essere già d'accordo, ma Manuel Akanji ha deciso di ribaltare le carte in tavola e far saltare tutto.

Scrive infatti questa mattina La Repubblica che "Akanji dice no ai rossoneri" alla proposta che gli è stata presentata nella mattinata di ieri. Due i motivi principali di questo rifiuto: l'aspetto economico, che non rispecchia le richieste del calciatore, ed il fatto che lo svizzero voglia giocare la Champions League, competizione alla quale il Milan quest'anno non parteciperà. 