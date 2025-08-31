Milan rifiutato. La Repubblica: "Akanji dice no ai rossoneri"
MilanNews.it
Filtrava ottimismo per quest'operazione, anche perché Milan e Manchester City sembravano essere già d'accordo, ma Manuel Akanji ha deciso di ribaltare le carte in tavola e far saltare tutto.
Scrive infatti questa mattina La Repubblica che "Akanji dice no ai rossoneri" alla proposta che gli è stata presentata nella mattinata di ieri. Due i motivi principali di questo rifiuto: l'aspetto economico, che non rispecchia le richieste del calciatore, ed il fatto che lo svizzero voglia giocare la Champions League, competizione alla quale il Milan quest'anno non parteciperà.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
Primo Piano
live mnLIVE MN - Jimenez al Bournemouth, Musah all'Atalanta. Primi contatti diretti con l'OM per Rabiot
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com