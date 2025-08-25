Milan, si cambia. Il QS: "No a Boniface. C'è Harder per Allegri"

E pensare che Rafael Leao si era anche esposto sui social mostrando in diretta Twitch una chat social con quello che sarebbe dovuto essere un suo nuovo compagno di squadra. Alla fine gli esiti delle visite mediche alle quali è stato sottoposto Victor Boniface non hanno convinto il Milan, che ha deciso di rispedire al mittente il calciatore e puntare su un altro profilo, più giovane ma che dà più garanzie a livello fisico.

Titola infatti questa mattina in apertura Il QS che "Milan, si cambia. No a Boniface. C'è Harder per Allegri", giovane centravanti danese classe 2005 che potrebbe (e dovrebbe) arrivare dallo Sporting Lisbona per una cifra che si aggira attorno ai 27 milioni di euro, bonus compresi.