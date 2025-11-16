Modric, USA e resta. Il CorSport: "Il Milan gli proporrà il prolungamento"
Grazie alla vittoria sulle Isole Faroe la Croazia di Luka Modric ha staccato il pass per i prossimi Mondiali che si disputeranno in estate in Nord America. Un risultato importante, non solo per la Nazionale ma anche personale, visto che per il numero 14 del Milan si tratterà della quinta partecipazione (consecutiva) ad una Coppa del Mondo.
A 40 anni Luka Modric fa ancora la differenza, motivo per il quale l'intenzione è quello di farlo restare a Milanello per almeno un'altra stagione. A confermarlo anche i colleghi de Il Corriere dello Sport, che in merito al futuro del croato hanno questa mattina titolato "Il Milan gli proporrà il prolungamento", facendo valere l'opzione di rinnovo per un'altra stagione presente nell'accordo originario.
