Mosse societarie. Il CorSera: "Elliott fuori entro marzo. Furlani per ora può restare"
La storia societaria del Milan potrebbe presto arricchirsi di un nuovo ed interessante capitolo, visto che RedBird sarebbe alla ricerca di investitori che possano rifinanziare e di conseguenza estinguere con largo anticipo rispetto alla scadenza il vendor loan che lo lega ad Elliott. Nel corso di questi giorni sono stati fatti diversi nomi di gruppi, ma il favorito è Manulife Comvest.
In merito a queste importanti mosse societarie del Milan Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Elliott fuori entro marzo. Furlani per ora può restare", anche se già è stato fatto il nome del possibile sostituto di Giorgio Furlani, ovvero quello di Massimo Calvelli.
