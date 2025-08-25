Movimenti in mediana. Tuttosport: "Allegri ha ribadito l'interesse per l'ex Juve Rabiot"

Nel summit andato in scena ieri mattina a Casa Milan si è parlato di tante cose, così come di tante opportunità di mercato. La sconfitta contro la Cremonese ha ribadito i limiti dello scorso anno, difetti sui quali Max Allegri ha ovviamente intenzione di lavorare, ma solo se messo nelle condizioni di farlo nella maniera che dice lui.

Per questo motivo, oltre all'attaccante, l'allenatore del Milan avrebbe chiesto alla sua dirigenza anche un altro centrocampista, una mezzala per la precisione, come confermato questa mattina anche da Tuttosport che ha titolato "Allegri ha ribadito l'interesse per l'ex Juve Rabiot", operazione a priori complicata anche perché collegata al futuro di Yunus Musah.