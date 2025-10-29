Moviola Gazzetta: Lookman ha rischiato il rosso su Fofana (ma manca comunque il giallo)

vedi letture

Dopo l'1-1 di ieri sera tra Atalanta e Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina analizza gli episodi arbitrali della partita. La direzione dell'arbitro Doveri è stata positiva, anche se c'è qualche dubbio su un duro intervento su Fofana di Lookman che ha rischiato il cartellino rosso (e non è stato nemmeno ammonito). Ecco la spiegazione della Rosea: "Al 29’, Lookman (a tacchetti esposti) striscia tibia e collo del piede di Fofana: una maggiore intensità (violenta) avrebbe portato al rosso; il problema è che manca un giallo doveroso".

Di seguito si riporta il tabellino della gara Atalanta-Milan 1-1, valida per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive.

ATALANTA-MILAN 1-1

Marcatori: 4' Ricci (M), 35' Lookman (A)

LE FORMAZIONI

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (71' Djimsiti); Zappacosta, Ederson, De Roon (20' Brescianini), Pasalic (82' Musah), Bernasconi (71' Bellanova); De Ketelaere (82' Samardzic), Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Sulemana, Scamacca, Kolasinac, Obric, Zalewski, Maldini, Krstovic. All. Ivan Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (90' Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez (61' Loftus-Cheek), Leao (45' st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1

Ammoniti: 9' Gimenez (M), 77' Modric (M), 93' Brescianini (A), 94' Gabbia (M)

Recupero: 1T 2', 2T 5'