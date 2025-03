Napoli-Milan è Conte contro Conceiçao. Repubblica: "Tra sogni e rimpianti"

La sfida di questa sera del Diego Armando Maradona tra Napoli e Milan, è anche (e forse soprattutto) la sfida in panchina tra Antonio Conte e Sergio Conceicao. Ieri in conferenza stampa è stato chiesto un confronto all'allenatore rossonero che per la prima volta in carriera, da tecnico, incrocerà il mister partenopeo. Il portoghese non ha voluto concentrarsi troppo sulla sfida nella sfida: "Il paragone con Antonio è per la passione. Al di là della passione per il calcio, siamo appassionati della vita, del calcio, della famiglia, degli amici. Ma la cosa più importante è Napoli-Milan. Non mi sento il Conte portoghese".

Effettivamente la partita sarà tra Napoli e Milan ma la suggestione della sfida a distanza non può essere messa da parte e oggi La Repubblica titola così sul confronto tra i due allenatori: "I destini di Conte e Conceicao, sfida tra sogni e rimpianti". Il sogno è quello di Conte che spera di poter contendere fino in fondo lo Scudetto all'Inter; il rimpianto è quello del Milan che lo scorso maggio non ha voluto scegliere il tecnico pugliese che invece ha saputo ampiamente rivitalizzare un Napoli che l'anno prima era arrivato decimo.