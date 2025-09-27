Napoli, Rrahmani non è al meglio: contro il Milan la coppia Beukema-Juan Jesus in difesa

di Enrico Ferrazzi

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, non è al meglio in quanto non sembra aver ancora recuperato al 100% dal problema muscolare rimediato in nazionale ad inizio settembre e quindi non partirà domani sera contro il Milan. Antonio Conte, che deve rinunciare anche ad Alessandro Buongiorno, pure lui infortunato, si affiderà quindi in mezzo alla difesa alla coppia Beukema-Juan Jesus. Lo riferisce questa mattina il Corriere dello Sport

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
San Siro, ore 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Chiffi di Padova
Asssitenti: Meli - Alassio
Quarto uomo: Marinelli
Var: Marini
Avar: Doveri