Occasione Rabiot: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola

vedi letture

Adrien Rabiot è la nuova pista calda del mercato rossonero. Con Yunus Musah che si avvicina all'Atalanta, che prima deve cedere Brescianini, il Milan ha intenzione di sostituire l'americano con il centrocampista francese, un'espressa richiesta di Massimiliano Allegri che lo ha allenato alla Juventus e che ha un legame speciale con il centrocampista del Marsiglia. Il club transalpino lo ha messo in vendita dopo la lite con il compagno Rowe (ora al Bologna). Oggi le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola, parlano soprattutto di questo.

La Gazzetta dello Sport in primo piano mette proprio il centrocampista e titola: "Milan, c'è Rabiot. Svolta rossonera: pronti al blitz per il francese". Nel sottotitolo poi viene anche aggiunto qualche dettaglio ulteriore: "Contatto tra i club: il Marsiglia chiede 15 milioni. Ci sono anche Tottenham e Aston Villa in corsa. La madre e agente del giocatore prende tempo".

Anche il Corriere dello Sport apre con un primo piano dell'ex Juve e Psg, titolando così: "Max vuole Rabiot. Il Milan ci prova: un grande feeling tra Allegri e il francese". Quindi anche qui qualche dettaglio aggiuntivo: "Adrien, gelo col Marsiglia: Tare si muove. Rapporto incrinato con De Zerbi e l'Olympique. Il ds rossonero ha contattato la mamma della mezzala".

Su Tuttosport la notizia c'è ma viene posta in taglio basso, con questo titolo: "Milan, dopo Harder ecco Rabiot per rilanciare Max". Quindi nel sottotitolo: "Allegri vuole il suo pupillo: la chiave con il Marsiglia è Bennacer. La punta danese in arrivo". Il QS, invece, mette tutto insieme: "Milan, i colpi per ripartire. Arriva Harder, Vlahovic il grande obiettivo. Sogno Rabiot".