Oggi il Milan si affida ancora al Bebote, Tuttosport sentenzia: "Ultima chance"

vedi letture

Non c'è bisogno di usare giri di parole, oggi il Milan contro il Lecce è in seria emergenza offensiva. Anche questa sera, come accaduto nel giorno d'esordio contro la Cremonese a San Siro, non ci sarà Rafael Leao che punta a recuperare al 100% per il post sosta. Il colpo basso, però, è anche l'assenza di Christian Pulisic che è con la squadra a Lecce ma partirà dalla panchina. Allegri dunque oggi dovrà fare affidamento ancora su Santiago Gimenez, El Bebote, che farà coppia con Saelemaekers mentre Chukwueze e il giovanissimo Balentien saranno in panchina.

Il Milan si aggrappa ai gol del centravanti messicano, uno dei peggiori sei giorni fa a San Siro, nella speranza che si possa anche riaccendere l'antico fuoco dell'attaccante che ancora non ha incendiato con la maglia rossonera. Tuttosport, forse, è un po' netto con il suo giudizio: "Gimenez: ultima chance". Ancora più tranchant quanto scritto nell'occhiello: "Milan deluso dal messicano: se a Lecce fallisce, è addio". Il giocatore è stato offerto alla Roma, anche nell'ottica di uno scambio con Dovbyk ma lo stesso calciatore è restio così come il suo agente, Rafaela Pimenta. Negli ultimi tre giorni, però, può succedere di tutto.