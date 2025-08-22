Operazione da quasi 30 milioni. Il CorSport: "Boniface, un bomber per Allegri"

Hojlund? No. Vlahovic? Neanche. Con ogni probabilità il nuovo attaccante del Milan sarà Victor Boniface. Per il nigeriano il club rossonero ha raggiunto un accordo con il Bayer Leverkusen sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro e diritto di riscatto a 24. Poco meno di 30 milioni di euro per un attaccante che fino all'anno scorso ne valeva quasi il triplo.

Avendo uno storico clinico importante, Victor Boniface verrà sottoposto a visite mediche approfondite, il cui esito darà ovviamente luce verde e rossa per il suo trasferimento al Milan. Nel frattempo, però, Il Corriere dello Sport dà praticamente tutto per fatto, con tanto di titolo "Boniface, un bomber per Allegri".