Rabiot apre al Milan. La Gazzetta: "Contatti con la mamma del francese"

La vittoria di Lecce permetterà al Milan non solo di approcciare a questa sosta nel migliore dei modi, ma anche di vivere queste ultime 72 frenetiche ore di calciomercato con una testa decisamente più leggera. Nel corso del pre partita dello stadio Via del Mare il direttore sportivo Igli Tare ha svelato quelli che sono gli obiettivi del Diavolo, ovvero un attaccante (Dovbyk) ed un difensore centrale, saltando la parte su Adrien Rabiot, che resta un giocatore sul quale la dirigenza rossonera starebbe lavorando.

La Gazzetta dello Sport ha infatti questa mattina scritto che dopo un primo periodo di tentennamento il centrocampista del Marsiglia ha aperto al ritorno in Italia e più precisamente al Milan, titolando "Contatti con la mamma del francese", perché solo con il sì di Veronique il Milan può regalare a Max Allegri Rabiot.