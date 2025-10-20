Rigore Milan, la Fiorentina non ci sta. Tuttosport: "Pradè: 'Questo è uno scandalo!'"

Il Milan vince ed è in testa alla classifica della Serie A. Dall'altra parte, invece, la Fiorentina si lecca le ferite da ultimo posto in classifica aizzando però un polverone di polemiche per quanto successo in occasione del rigore che ha permesso poi al Diavolo di portare a casa 3 punti fondamentali.

Secondo tifosi, staff e dirigenza Viola, il rigore che Marinelli ha assegnato per una trattenuta di Parisi su Gimenez non è punibile. Già Stefano Pioli in conferenza stampa ha mostrato tutto il suo disappunto, rafforzato dalla posizione del direttore tecnico Daniele Pradè, che si è preso la scena per dichiarazioni tutt'altro che pacate. In merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina riportato l'intervento del dirigente della Fiorentina titolando: "Pradè: 'Questo è uno scandalo!'".