Rivoluzione estiva con troppe lacune. Il CorSera: "Milan, già convocata l'unità di crisi"

Pronti, partenza e subito un via in salita, complicato e discusso. La sconfitta contro la Cremonese ha ribadito tutte le lacune della scorsa stagione, così come quelle della rivoluzione estiva fatta dal Milan. La situazione non sembrerebbe migliorata, anzi, ed è questo quello che più avrebbe preoccupato non solo i tifosi, ma anche lo stesso Max Allegri.

Non a caso Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Milan, già convocata l'unità di crisi", perché il summit di ieri mattina in sede altro non è stato che una riunione straordinaria per cercare non solo di capire come muoversi in questi ultimi giorni di calciomercato, ma anche per toccare i tasti giusti per riuscire a resettare dopo sabato e ripartire da zero, anche perché alla fine il tempo gioca a favore del Diavolo, anche perché stiamo solo all'inizio.