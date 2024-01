San Siro, Repubblica: "Piano bipartisan per lo stadio. Ristrutturare senza allontanare Inter e Milan"

Questa mattina si torna a parlare di San Siro. In particolare è l'edizione milanese di Repubblica che si preoccupa di affrontare il tema più da vicino. Il titolo recita: "Piano bipartisan per lo stadio, ristrutturare San Siro senza allontanare Inter e Milan". Da Palazzo Marino, si legge, tenteranno il tutto per tutto per far sì che Milan e Inter rimangano a Milano.

Il prossimo 31 gennaio sarà presentato un progetto di ristrutturazione di San Siro che ha un costo di 300 milioni e che non obbligherebbe le due squadre a trovarsi un nuovo posto in cui giocare durante i lavori. Una proposta che è stata firmata dallo studio Arco Associati e che è stata presentata al sindaco Sala dalle forze dell'opposizione (Forza Italia nello specifico). Un progetto che prevede uno stadio da 75mila posti di cui 10mila riservati a Sky Box e altre modalità premium. Cambierebbero anche le modalità d'accesso con l'ingresso allo stadio e l'area circostante che verrebbe resa più accogliente e green. Si spera con questa proposta non solo di far gola al Consiglio ma soprattuo di convincere Milan e Inter.