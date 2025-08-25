Scelto il danese. Tuttosport: "Harder-Milan, praticamente fatta"

Saltato Victor Boniface per problemi legati al suo storico infortuni, il Milan ha deciso di puntare sul giovane attaccante dello Sporting Lisbona Conrad Harder, che fino a qualche giorno fa sembrava vicinissimo ad approdare al Rennes, in Ligue 1. L' inserimento in questi discorsi del Diavolo ha cambiato un po' le carte in tavola, col giocatore inevitabilmente affascinato dalla possibilità di vestire una maglia gloriosa come quella rossonera ad appena 20 anni.

E per la direzione intrapresa nelle scorse ore lo potrà fare presto, anche perché questa mattina Tuttosport ha titolato "Harder-Milan, praticamente fatta". Oggi ci sarà un nuovo incontro tra le parti che servirà per definire gli ultimi dettagli di un affare che dovrebbe essere da 24 milioni di euro più bonus a favore dello Sporting.