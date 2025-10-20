Serata da primo posto. La Repubblica: "Il Milan affonda la Viola e ora è da solo in vetta"

vedi letture

Ieri è stata una serata da Milan. Complice anche la spinta di un San Siro che è finalmente tornato a colorarsi di rossonero, la formazione di Massimiliano Allegri è riuscita a rimontare quella di Stefano Pioli balzando in solitaria in testa alla classifica di Serie A.

Sulla partita di ieri sera La Repubblica ha questa mattina titolato nel taglio alto della sua prima pagina "Il Milan affonda la Viola e ora è da solo in vetta".