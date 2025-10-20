Sorrisi e proteste. Tuttosport: "Leao si sveglia, Milan 1^. Ira Viola"

Nel momento del bisogno, quando mezza squadra era fuori per infortunio, Rafael Leao ha deciso di prendersi sulle spalle il Milan e portarlo alla vittoria. Per poco più di un'ora il portoghese non si era praticamente mai visto, ma con un guizzo da fuori area è riuscito a rianimare non solo i compagni, ma anche tutto San Siro, che ha spinto la squadra verso i 3 punti.

In merito alla partita di ieri sera Tuttosport ha questa mattina titolato "Leao si sveglia, Milan 1^. Ira Viola", riferendosi al fatto che la formazione di Stefano Pioli ha protestato e non poco per il rigore che l'arbitro Marinelli ha assegnato al Diavolo per una trattenuta di Parisi su Santiago Gimenez.