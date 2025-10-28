Stasera a Bergamo con Leao on fire. Tuttosport: "Spinta Allegri"

Stasera a Bergamo con Leao on fire. Tuttosport: "Spinta Allegri"
di Lorenzo De Angelis

Anche questa sera Rafael Leao sarà il riferimento dell'attacco del Milan nonostante ancora più avanzato di lui giochi Santiago Gimenez. Dopo le due prestazioni opache contro Napoli e Juventus, il portoghese ha ingranato la marcia giusta prima contro la Fiorentina e poi contro il Pisa, mettendo a referto i suoi primi 3 gol di questa stagione. 

Momento di forma incoraggiante quella del portoghese, con Tuttosport che questa mattina ha titolato "Spinta Allegri", rifacendosi alle dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero, che parlando del suo numero 10 ha detto che può tranquillamente arrivare a quota 25 gol. 