Stasera c'è il Pisa. CorSera: "Crocevia Milan, il piano di Allegri"
Il Corriere della Sera titola così stamattina in vista della trasferta rossonera di questa sera sul campo del Pisa: "Crocevia Milan, il piano di Allegri". Il Diavolo, che ha una partita in meno, ha otto punti da recuperare sull'Inter e il tecnico milanista ha le idee chiare su cosa deve fare la sua squadra da qui al derby del 7 o 8 marzo: vincere stasera, bissare mercoledì nel recupero contro il Como e poi fare lo stesso contro Parma e Cremonese, nella speranza di accorciare le distanze dai nerazzurri prima della stracittadina milanese.
SERIE A - 25° TURNO DI SERIE A ENILIVE
VENERDÌ 13/02
ore 20.45, Pisa-Milan
SABATO 14/02
ore 15, Como-Fiorentina
ore 18, Lazio-Atalanta
ore 20.45, Inter-Juventus
DOMENICA 15/02
ore 12.30, Udinese-Sassuolo
ore 15, Parma-Hellas Verona
ore 15, Cremonese-Genoa
ore 18, Torino-Bologna
ore 20.45, Napoli-Roma
LUNEDÌ 16/02
ore 20.45, Cagliari-Lecce
