Stasera c'è il Pisa. CorSera: "Crocevia Milan, il piano di Allegri"

vedi letture

Il Corriere della Sera titola così stamattina in vista della trasferta rossonera di questa sera sul campo del Pisa: "Crocevia Milan, il piano di Allegri". Il Diavolo, che ha una partita in meno, ha otto punti da recuperare sull'Inter e il tecnico milanista ha le idee chiare su cosa deve fare la sua squadra da qui al derby del 7 o 8 marzo: vincere stasera, bissare mercoledì nel recupero contro il Como e poi fare lo stesso contro Parma e Cremonese, nella speranza di accorciare le distanze dai nerazzurri prima della stracittadina milanese.

SERIE A - 25° TURNO DI SERIE A ENILIVE

VENERDÌ 13/02

ore 20.45, Pisa-Milan

SABATO 14/02

ore 15, Como-Fiorentina

ore 18, Lazio-Atalanta

ore 20.45, Inter-Juventus

DOMENICA 15/02

ore 12.30, Udinese-Sassuolo

ore 15, Parma-Hellas Verona

ore 15, Cremonese-Genoa

ore 18, Torino-Bologna

ore 20.45, Napoli-Roma

LUNEDÌ 16/02

ore 20.45, Cagliari-Lecce