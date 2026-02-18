Stasera il recupero contro il Como, Allegri avverte il suo Milan: "Vietato sbagliare". La prima pagina del CorSport
Il Corriere dello Sport apre stamattina in prima pagina con le parole di ieri in conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della gara di questa sera contro il Como: "Vietato sbagliare". Il tecnico livornese ha avvertito il suo Milan che non deve farsi distrarre dalle polemiche nate dopo Inter-Juventus e che deve pensare solo a vincere questa sera per fare un passo in più verso il suo obiettivo.
MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni - Bindoni
IV uomo: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca
DOVE VEDERE MILAN-COMO
Data: mercoledì 18 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Tuttosport apre con le parole di Allegri verso il Como: "I veleni distraggono. Milan, testa solo a noi"
Milan, De Winter spinge per tornare titolare a Como: uno tra Tomori e Pavlovic potrebbe fargli posto
Il dottor Allegri e l’olio Mahanarayana Thailam. Le “veline“ più efficaci di Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan e le lezioni di calcio. Buon Compleanno, Milan! di Carlo Pellegatti
