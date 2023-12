Superlega, parte II. Le principali prime pagine dei quotidiani sportivi

La sentenza della Corte Europea di ieri, che ha confermato che Uefa e Fifa non hanno il monopolio sul calcio mondiale, ha generato una serie di reazioni a catena che erano inevitabili. Tra chi si è schierato a favore e chi contro alla Superlega, tra un nuovo progetto a 64 squadre e tre livelli di competizione, tra botta e risposta al veleno da parte dei protagonisti. Così hanno reagito i principali quotidiani sportivi in prima pagina questa mattina.

La Gazzetta dello Sport si è schierata abbastanza fortemente contro la Superlega e ha titolato: "Superlega, un muro di no". Il riferimento sono alle molte reazioni negative arrivate da Premier, Liga (escluse Barcellona e Real) e diversi club europei, tra cui anche alcuni italiani. Nell'occhiello si legge: "La corte Ue la promuove, il calcio la boccia". In taglio basso si parla di Milan che, in tutto questo, stasera gioca a Salerno una gara importante: "Calendario facile, il Milan ci prova ma a Pioli servono più gol da Leao".

Chi invece è a favore del progetto Superlega è senza dubbio Tuttosport che propone un titolo ben diverso rispetto alla rosea: "Liberi tutti". Nel sottotitolo si legge: "La sentenza è durissima con l'Uefa: 'Monopolio illegale, non può sanzionare chi vuole organizzare altri tornei'. Ora la Superlega deve convincere i club. E con la piattaforma Unify offre le partite gratis".

Il Corriere dello Sport assume invece una posizione a metà e titola: "Il botto di Natale. Via libera alla Superlega: è rivoluzione". Nel sottotitolo viene spiegato quello che sarebbe la nuova fisionomia della competizione: "Pronto un format con 64 squadre e partite gratis in tv. Infantino, Ceferin e Gravina si ribellano. No da Roma e Inter. Bufera in Inghilterra". In taglio basso anche un accenno sul Milan impegnato in campionato: "Ibra spinge il Milan a Salerno". E nel sottotitolo: "Leao in attacco titolare con Giroud e Pulisic".