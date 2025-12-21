Tare a caccia di un difensore. Il CorSport: "Gomez in fretta"

Il solo Niclas Fullkrug non basta. Il Milan in questo calciomercato invernale deve mettere a disposizione di Massimiliano Allegri anche un nuovo difensore centrale, anche perché la semifinale di Supercoppa contro il Napoli ha messo ulteriormente in mostra le lacune che questa rosa ha soprattutto nelle alternative.

Per questo motivo il direttore sportivo Igli Tare si sarebbe messo alla caccia di un difensore, valutando le diverse opportunità, soprattutto dalla Premier League, che il mercato offrirebbe. In merito a questo discorso Il Corriere dello Sport ha fatto un nome in particolare, titolando "Gomez in fretta", ovvero il difensore del Liverpool che il Milan è stato già vicinissimo in estate a portare in Italia.