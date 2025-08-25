Tare rinuncia a Boniface. Il CorSport: "Il Milan cambia: preso Harder"
La notizia era nell'aria già da qualche ora, ma con le dichiarazioni del direttore sportivo del Bayer Leverkusen è anche diventata ufficiosa. Il Milan ha deciso di rinunciare a Victor Boniface dopo aver accuratamente analizzato i risultati degli esami ai quali è stato sottoposto il centravanti nigeriano presso l'ospedale Galeazzi.
Nella mattinata di ieri l'attaccante del Bayer è tornato in Germania con un biglietto di sola andata, con il Milan che di conseguenza individuando nel calciomercato l'alternativa sulla quale andare a puntare per cercare di risolvere il problema del gol che affligge questa squadra. Dopo il summit di ieri mattina si pensava che potesse essere Dusan Vlahovic la prima scelta, ma invece Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Il Milan cambia: preso Harder", giovane attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona.
