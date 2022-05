Tonali: "Il rinnovo non sarà mai un problema. Voglio stare qui, contratto dopo contratto"

MilanNews.it

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali ha rilasciato queste parole sul suo futuro che sarà certamente colorato di rossonero: "Ridurmi lo stipendio per il Milan era stato il mio ultimo pensiero, come lo sarà il rinnovo. Perché è certo che io voglio stare qui, contratto dopo contratto. Sarebbe bello diventare una bandiera, ma non guardo così tanto oltre per scaramanzia. Sono così legato a questi colori da sapere che il mio prolungamento non sarà mai un problema, giusto che la società pensi prima ai compagni in scadenza che a me: ho già un accordo per altri quattro anni. Voglio essere l’ultimo dei pensieri".