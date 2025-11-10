Tornano gli indispensabili. La Gazzetta: "Contro l'Inter subito Rabiot"

vedi letture

Da una sosta all'altra. Dopo un mese e poco più di emergenza totale, Massimiliano Allegri potrà finalmente tornare ad avere a disposizione tutti i suoi giocatori più indispensabili al 100%. Si, perché Pulisic avrà anche recuperato ed è sceso in campo contro il Parma, ma quell'errore a tu per tu con Suzuki conferma come non fosse al suo massimo.

Oltre al recupero totale dell'americano, ci sarà un altro rientro importante e fondamentale, tanto atteso non solo da Max Allegri ma anche e soprattutto dai tifosi. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Contro l'Inter subito Rabiot", che nel corso di questa sosta resterà a Milanello per farsi trovare pronto per il primo derby di Milano della sua carriera.