Tra Jashari e mercato: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sul Milan

Da un lato ci sono le battute finali del calciomercato, con i suoi giorni roventi e che vede il Milan protagonista con l'arrivo di Cristopher Nkunku e probabilmente anche di almeno uno o altri due colpi sul gong; dall'altro c'è il Milan che va in campo stasera a Lecce e lo farà senza Ardon Jashari, infortunatosi al perone destro ieri mattina e che dovrà stare fuori minimo due mesi. Sono questi i due temi principali, circa l'universo rossonero, che sono trattati dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport dà maggiore rilievo, in taglio alto, al calciomercato e all'arrivo dell'ottavo acquisto. Scrive la rosea: "Nkunku! (e non è finita). Milan d'attacco: preso il francese. Tratta Dovbyk, in difesa Akanji o Kiwior". Poi anche un accenno sull'impegno di questa sera: "Alle 20.45 a Lecce. Allegri non può perdere altri punti. Dubbio Pulisic e guaio Jashari: si rompe il perone, fuori due mesi".

Il Corriere dello Sport apre in taglio basso proprio con lo stop del centrocampista elvetico: "Allegri perde Jashari. Fuori almeno due mesi, oggi Lecce-Milan". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Il centrocampista svizzero va ko in allenamento dopo uno scontro con Gimenez: frattura del perone. Nkunku è sbarcato a Milano ieri sera: operazione da 42 milioni. L'ex Camarda schierato titolare da Di Francesco".

Tuttosport in taglio basso titola: "Nkunku non toglie le spine di Allegri. Il Milan chiude per l'attaccante ma perde Jashari". Poi si continua più sotto: "Al Chelsea 37 milioni. Ffrattura del perone per il mediano: due mesi di stop". Infine c'è il QS che in taglio laterale scrive così: "Ecco Nkunku in arrivo, ma Allegri perde Jashari".