Tra mercato e Coppa Italia. Gazzetta: "Il nuovo Milan: chi va, chi entra. I titolarissimi di Pioli per la rivincita con Gasp"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in prima pagina titola così sui rossoneri che sono concentrati sia sul mercato che sulla gara di stasera contro l'Atalanta valida per i quarti di Coppa Italia: "Il nuovo Milan: chi va, chi entra. I titolarissimi di Pioli per la rivincita con Gasp". In via Aldo Rossi si continua a lavorare per il mercato di gennaio (la priorità è un altro difensore centrale), ma si inizia a programmare anche la prossima stagione quando arriverà sicuramente un grande numero 9 . In uscita c'è Krunic, mentre Mirante e Kjaer sono a fine contratto. Romero e alcuni giovani andranno a giocare con continuità altrove.

Intanto stasera alle 21 il Milan scenderà in campo contro l'Atalanta con una doppia missione: in primis passare il turno e raggiungere la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia e poi vendicare la sconfitta di qualche settimana fa a Bergamo per 3-2. Per questa sfida, Pioli si affiderà ai suoi titolarissimi con tre sole novità: turno di riposo per Kjaer e Giroud, dentro al loro posto Gabbia in difesa e Jovic in attacco. Out Florenzi, il terzino sinistro sarà ancora il giovanissimo Alex Jimenez.