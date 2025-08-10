Tuttosport: "Casting Milan: Leoni, Okoli oppure Comuzzo"
L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Casting Milan: Leoni, Okoli oppure Comuzzo". Dopo aver definito il passaggio di Malick Thiaw al Newcastle, il Diavolo è ora alla ricerca di un nuovo difensore centrale. E i nomi su cui starebbe lavorando i dirigenti milanisti sarebbero principalmente tre: Giovanni Leoni del Parma, Caleb Okoli del Leicester e Pietro Comuzzo della Fiorentina.
Ma gli arrivi in questa zona di campo potrebbero anche essere due se Max Allegri dovesse insistere con la difesa a tre: in quel caso il Milan potrebbe andare su un centrale d'esperienza gli ultimi giorni del mercato estivo e quindi attenzione per esempio alla pista che porta a Berat Djimsiti, difensore centrale classe 1993 dell'Atalanta.
