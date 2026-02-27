Tuttosport: "Il Milan si gode Jashari. Sì, l’acquisto è giusto"
Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Il Milan si gode Jashari. Sì, l’acquisto è giusto". Dopo una prima di stagione in cui ha avuto un grave infortunio che ha condizionato pesantemente il suo rendimento in campo, ora Ardon Jashari ha messo tutto alla spalle e sta iniziando a far vedere le sue qualità. Lo svizzero, sbarcato in rossonero dopo una trattativa infinita con il Club Brugge e un investimento molto importante (quasi 40 milioni di euro), sta convincendo sempre di più Max Allegri che gli sta dando sempre più spazio.
Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN
SABATO 28/02
Como-Lecce h. 15:00 DAZN
Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN
Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN
LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY
