Tuttosport: "Il Milan si gode Jashari. Sì, l’acquisto è giusto"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Il Milan si gode Jashari. Sì, l’acquisto è giusto". Dopo una prima di stagione in cui ha avuto un grave infortunio che ha condizionato pesantemente il suo rendimento in campo, ora Ardon Jashari ha messo tutto alla spalle e sta iniziando a far vedere le sue qualità. Lo svizzero, sbarcato in rossonero dopo una trattativa infinita con il Club Brugge e un investimento molto importante (quasi 40 milioni di euro), sta convincendo sempre di più Max Allegri che gli sta dando sempre più spazio.

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02

Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN

SABATO 28/02

Como-Lecce h. 15:00 DAZN

Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN

Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03

Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN

Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN

Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY

Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03

Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN

Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY