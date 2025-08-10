Tuttosport in apertura: "Gimenez gol. Allegri però aspetta Hojlund"
"Gimenez gol. Allegri però aspetta Hojlund": titola così stamattina Tuttosport in prima pagina. Ieri il Milan ha pareggiato 1-1 in amichevole contro il Leeds, in gol Santiago Gimenez, alla sua prima partita dopo le vacanze. Nonostante la rete del messicano, il Diavolo continua a cercare un altro centravanti e il nome più caldo è sempre quello di Rasmus Hojlund del Manchester United.
Questo il tabellino di Leeds-Milan, match amichevole estivo.
LEEDS-MILAN 1-1
Marcatori: 31’ Gimenez, 67’ Stach.
LE FORMAZIONI
LEEDS (4-3-3): Perri (dal 46’ Darlow); Schmidt (dal 66’ Byram), Rodon, Struijk (dal 75’ Bijol), Gudmundsson (dal 75’ Harrison); Tanaka (dal 66’ Longstaff), Ampadu (dal 66’ Gruev), Stach (dal 89’ Gray); Gnonto (dal 75’ Ramazani), Piroe (dal 66’ Nmecha), James (dal 66’ Aaronson). A disp.: Cairns, Chadwick. All.: Farke.
MILAN (4-3-3): P. Terracciano (dal 69’ Torriani); Magni (dal 83’ Terracciano), Gabbia, Pavlović (dal 83’ Thiaw), Estupiñan; Musah (dal 46’ Coubis), Jashari (dal 61’ Eletu), Sala (dal 83’ Ricci); Chukwueze (dal 83’ Saelemaekers), Gimenez (dal 61’ Sia), Okafor. A disp.: Maignan, Pittarella; Bartesaghi, Duțu, F. Terracciano, Tomori, Modrić. All.: Allegri.
Arbitro: Paul McLaughlin.
Ammoniti: 59’ Stach.
Recupero: 3’ 1T, 3’ 2T.
