Tuttosport in prima pagina: "Leao-gol, delirio derby: 'Milan, vita o morte!"

"Leao-gol, delirio derby: 'Milan, vita o morte!": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport all'indomani della faticosa vittoria per 2-0 dei rossoneri in casa della Cremonese grazie alle reti nel finale di Pavlovic e Leao. E lo stesso portoghese, nel post-partita, ha spiegato che ora la testa del Diavolo è tutta sul derby contro l'Inter di domenica prossima: "Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisiva. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi. Arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti.

Cos'è per me il Derby? È una partita molto bella da giocare. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla 'sul personale', perché è una partita da vita o morte” le parole del Leao a DAZN.