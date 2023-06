Tuttosport - Milan, resta viva la pista Pulisic anche se a destra i rossoneri preferirebbero un mancino

MilanNews.it

Resta vivo, secondo Tuttosport, l'interesse del Milan per Christian Pulisic, attaccante esterno in uscita dal Chelsea che viene valutato 10-12 milioni di euro. Il giocatore americano, che ha anche passaporto croato, piace in via Aldo Rossi per la sua duttilità offensiva, anche se a destra i rossoneri preferirebbero un mancino come Guler del Fenerbahçe o Chukwueze del Villarreal.