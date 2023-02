Tuttosport: "Operazione nuovo ds Juve: Massara in pole, zero conferme su Moncada"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Operazione nuovo ds Juve: Massara in pole, zero conferme su Moncada" scrive Tuttosport. La Juve valuta rinforzi per l’area sportiva della prossima stagione e potrebbe mettersi alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. In pole in questo momento ci sarebbe Ricky Massara. L'ex Roma, ora al Milan, parrebbe vicino all'addio al club rossonero a fine stagione. Il feeling con la proprietà non è quello di un tempo, Massara piace alla Juventus che lo corteggia. "Prossimamente se ne saprà di più ma la notizia è semplice: Massara è il favorito per diventare il prossimo ds della Juve. Al momento non trova conferme il fatto che con lui possa arrivare, sempre dalla stessa sponda, il capo scouting Moncada" scrive il quotidiano.