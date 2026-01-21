Tuttosport: "Rabiot turbo Milan: è la carta scudetto"
Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Rabiot turbo Milan: è la carta scudetto". Anche contro il Lecce, Adrien Rabiot è stato uno dei miglior in campo, cosa accaduta spesso da quando veste la maglia rossonera. Il centrocampista francese, voluto fortemente in estate da Max Allegri, è sempre più determinante e con lui in campo il Diavolo ha una media da scudetto: 2,5 punti a partita.
Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo la 21esima giornata:
Inter 49
Milan 46
Napoli 43
Roma 42
Juventus 39
Como 37
Atalanta 32
Bologna 30
Lazio 28
Udinese 26
Sassuolo 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Cagliari 22
Lecce 17
Fiorentina 17
Pisa 14
Verona 14
