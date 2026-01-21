Tuttosport: "Rabiot turbo Milan: è la carta scudetto"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Rabiot turbo Milan: è la carta scudetto". Anche contro il Lecce, Adrien Rabiot è stato uno dei miglior in campo, cosa accaduta spesso da quando veste la maglia rossonera. Il centrocampista francese, voluto fortemente in estate da Max Allegri, è sempre più determinante e con lui in campo il Diavolo ha una media da scudetto: 2,5 punti a partita.

Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo la 21esima giornata:

Inter 49

Milan 46

Napoli 43

Roma 42

Juventus 39

Como 37

Atalanta 32

Bologna 30

Lazio 28

Udinese 26

Sassuolo 23

Cremonese 23

Parma 23

Torino 23

Cagliari 22

Lecce 17

Fiorentina 17

Pisa 14

Verona 14